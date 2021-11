Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (03.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Der Insulinhersteller Novo Nordisk stocke nach einem guten dritten Quartal sein Aktienrückkaufprogramm auf. Laut einer Mitteilung vom Mittwoch wolle der Konzern damit eigene Papiere im Wert von bis zu 20 dänische Milliarden Kronen (2,7 Milliarden Euro) erwerben, zwei Milliarden Kronen mehr als bisher auf dem Plan gestanden hätten. An der Börse sei die Ankündigung gut angekommen, die Aktie klettere auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als zwei Prozent und erreiche ein neues Rekordhoch.Die Dänen hätten bereits in der vergangenen Woche ihre Ziele für das Jahr angesichts des guten Geschäftsverlaufs im dritten Jahresviertel erhöht. Diese Prognosen seien nunmehr bestätigt worden.In den Monaten Juli bis September hätten unter anderem gute Geschäfte mit dem Kassenschlager Ozempic den Konzern angetrieben. Nach neun Monaten stehe damit ein Umsatzplus von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf rund 102,5 Milliarden Kronen in den Büchern. Zu konstanten Wechselkursen seien die Erlöse um 13 Prozent gestiegen. Unter dem Strich habe Novo Nordisk einen Gewinn von knapp 37 Milliarden Kronen erwirtschaftet, nominal sei das ein Plus von zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewesen.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für Novo Nordisk nach den endgültigen Quartalszahlen auf "overweight" belassen. Der Umsatz des Insulinherstellers habe positiv überrascht, so Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Gegenwind von der Währungsseite sei etwas geringer als befürchtet, sodass die Markterwartungen nun ein wenig stärker steigen dürften als zunächst gedacht.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.11.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link