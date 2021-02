Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

59,06 EUR +0,02% (09.02.2021, 11:36)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (09.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) unter die Lupe.In zwei Jahren werde das dänische Vorzeige-Unternehmen Novo Nordisk 100 Jahre alt. Seit vielen Jahren sei die Gesellschaft der führende Hersteller von Insulinen. Und es sei davon auszugehen, dass sich Novo Nordisk auch in den kommenden Jahren behaupten könne. Doch die Konkurrenz schlafe nicht - dazu gehöre auch Eli Lilly. Eli Lilly werde schon bald weitere wichtige Studiendaten zu Tirzepatid vorlegen. Investierte Anleger sollten sich aber von den bevorstehenden Studiendaten von Eli Lilly nicht verunsichern lassen. Die Dänen würden sich in einer hervorragenden Position befinden, um vom steigenden Bedarf nach Diabetes-Medikamenten zu profitieren. Das unterstreiche der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr, den Novo Nordisk vor Kurzem abgegeben habe.Für den "Aktionär" bleibe die Novo Nordisk-Aktie langfristig ein konservatives Top-Investment, auch wenn der Wert in den letzten Monaten nicht gerade mit einer Outperformance geglänzt habe, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:58,99 EUR +0,84% (09.02.2021, 11:24)