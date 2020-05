Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

58,17 EUR +0,47% (27.05.2020, 11:12)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (27.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Das Papier des dänischen Unternehmens weise in den letzten Wochen ein überaus positives Momentum auf. Wie gehe es mit der Novo Nordisk-Aktie weiter?Die aktuelle charttechnische Situation bei Novo Nordisk lasse sich kurz so zusammenfassen: Intakter Aufwärtsmodus, oberhalb der wichtigen Durchschnittslinien und Test der 61 Euro-Hürde. "Die Markttechnik verhält sich trotz des jüngsten Runs neutral. Weder der Trendfolger MACD noch die kurzfristige Slow-Stochastik zeugen von einer überkauften Lage. Die Aktie notiert knapp unter dem Hoch bei rund 61 Euro. Sollte dieser Widerstand dynamisch überhandelt werden, ergibt sich ein kurzfristiges Kursziel von 65 Euro. Ein Scheitern könnte eine Konsolidierung und den Test der Aufwärtstrendlinie bei 58 Euro nach sich ziehen. Selbst dann wäre allerdings der Aufwärtsmodus noch nicht gefährdet. Das Chance-Risiko-verhältnis spricht aktuell klar für Novo Nordisk", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel AG, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:58,53 EUR +0,71% (27.05.2020, 10:58)