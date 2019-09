Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (20.09.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die B-Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF).Novo Nordisk habe eine Kooperationsvereinbarung mit dem irischen Medizintechnikunternehmen Medtronic zur Bereitstellung integrierter digitaler Lösungen für Diabetiker geschlossen. Der Pharmakonzern habe eine führende Marktstellung in der Behandlung von Diabetes (84% des Gesamtumsatzes im Geschäftsjahr 2018). Novo Nordisk verfolge das Ziel, die Dosierungsdaten von Smart Insulin Pens mit den Meditronic-Geräten für eine kontinuierliche Glukoseüberwachung zu teilen. Durch die Integration von Glukosemessung und Daten zur Insolindosierung sollten bessere medizinische Entscheidungen zur Steuerung des Glukosespiegels getroffen werden. Somit werde der Prozentsatz der Zeit erhöht, in der sich die Patienten im optimalen glykämischen Bereich befinden würden. Dadurch werde Schäden an den Blutgefäßen und daraus resultierenden Herz-Kreislauferkrankungen vorgebeugt.Die Smart Insulin Pens würden sowohl für Android- als auch iOS-Geräte kompatibel sein. Novo Nordisk plane die Markteinführung der Smart Insulin Pens sowie vorgefüllter Einweginjektionslösungen für das Kalenderjahr 2020. Konkurrent Sanofi habe ebenfalls eine Kooperation für digitale Lösungen zur Insulindosierung geschlossen. Diese werde allerdings erst in den nächsten Jahren Marktreife erlangen. Das sollte Novo Nordisk einen Wettbewerbsvorteil bringen, der sich positiv auf die Geschäftsentwicklung auswirken werde. Da das Geschäftsmodell stark auf die Behandlung von Diabetes ausgerichtet sei, sei Novo Nordisk in hohem Maße von Innovationen auf diesem Gebiet abhängig.Das "halten"-Votum für die Novo Nordisk B-Aktie hat bei einem neuen Kursziel von 365,00 (alt: 360,00) DKK Bestand, so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 20.09.2019)Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:46,86 EUR +0,01% (20.09.2019, 10:24)