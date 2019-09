Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

46,07 EUR +2,83% (17.09.2019, 12:27)



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

46,115 EUR +2,76% (17.09.2019, 13:18)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (17.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In den USA seien vor Kurzem neue Debatten um Medikamentenpreise entfacht und hätten Aktien von Pharma- und Healthcare-Unternehmen zugesetzt. Dazu würden auch die Papiere von Novo Nordisk zählen. Schließlich generiere der Weltmarktführer für Insuline rund 48 Prozent des Umsatzes in Nordamerika. Doch investierte Anleger sollten sich davon nicht beunruhigen lassen.Dieser Ansicht sei auch Peter Verdult von der Citigroup. Der Analyst habe die Aktie von Novo Nordisk von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 330 Dänische Kronen auf 415 Kronen (55,58 Euro) kräftig angehoben. Novo Nordisk habe ein "aufkeimendes" GLP-1-Geschäft quer über Diabetes, Fettleibigkeit und NASH (nicht-alkoholische Fettleber). Verdult habe die Gewinnschätzungen für 2019 bis 2024 erhöht.Das Thema Digitalisierung werde die Überwachung und Behandlung von Diabetes in den kommenden Jahren massiv verändern. Wie Novo Nordisk gestern bekannt gegeben habe, möchten die Dänen gemeinsam mit Medtronic integrierte digitale Lösungen für Menschen mit Diabetes bereitstellen. Mit dem NovoPen 6 und NovoPen Echo Plus sollten im kommenden Jahr smarte Insulin-Pens den Markt erobern - und damit das Leben von Diabetikern erleichtern.Die Papiere des dänischen Insulin-Herstellers bleiben einer der Langfrist-Favoriten des "Aktionär" im Sektor, so Michel Doepke. Dafür würden unter anderem die marktführende Position und Innovationskraft von Novo Nordisk sprechen. (Analyse vom 17.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: