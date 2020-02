XETRA-Aktienkurs Aurubis-Aktie:

Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (04.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Der Pharmatitel habe in den vergangenen Monaten einen schönen Aufwärtstrend ausgebildet. Zuletzt habe die Novo Nordisk-Aktie noch einmal ordentlich Fahrt aufgenommen und ein neues Allzeithoch markiert. In den vergangenen Tagen sei allerdings eine leichte Konsolidierung gefolgt. Doch schon am Mittwoch werde es wieder spannend. Dann werde der Konzern die Zahlen für das Q4 sowie das Gesamtjahr 2019 publizieren. Könnten die Dänen hier überzeugen, dürfte die Aufwärtsbewegung der Aktie weitergehen. Optimistisch hätten sich zuletzt einige Analysten präsentiert.Die britische Investmentbank Barclays habe das Kursziel für Novo Nordisk von 460 auf 470 DKK (Dänische Krone) erhöht und das Rating auf "Overweight" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis sei gegenüber dem neuen Wirkstoff Rybelsus eingestellt optimistisch.Die US-Bank JPMorgan habe das Votum für Novo Nordisk vor Q4-Zahlen ebenfalls auf "Overweight" mit einem Kursziel von 460 DKK belassen.Das Papier des Insulinherstellers befindet sich in bestechender Form und ist kürzlich auf ein neues Rekordhoch ausgebrochen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Die AKTIONÄR-Dauerempfehlung, die sich auch im Schlag-den-Buffett-Depot des AKTIONÄR befinde, bleibe aussichtsreich. Seit der Erst-Empfehlung des AKTIONÄR im März 2017 liege die Novo Nordisk-Aktie mittlerweile mehr als 75 Prozent im Front. (Analyse vom 04.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: