Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

36,89 EUR -0,47% (10.10.2018, 15:23)



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

36,82 EUR -0,27% (10.10.2018, 15:38)



Kopenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

DKK 275,35 -0,60% (10.10.2018, 15:30)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit 90 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Novo Nordisk hält außerdem führende Positionen auf den Gebieten Blutgerinnung (Hämostase), Wachstumshormon- sowie Hormonersatztherapie. Mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt Novo Nordisk derzeit etwa 35.000 Menschen in 75 Ländern. Seine Produkte werden in 180 Ländern vertrieben. (10.10.2018/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse des Analysten Seamus Fernandez von Guggenheim Securities:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Seamus Fernandez, Analyst von Guggenheim Securities, die Aktien des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) im Zuge einer Ersteinschätzung zu kaufen.Die Analysten von Guggenheim Securities weisen im Rahmen einer Branchenstudie zum Pharmasektor auf ihre Erwartung hin, dass Novo Nordisk A/S in den nächsten Jahren ein Qualitätswachstum zeigen werde.Dies sollte zumindest dann gelten, wenn die Preisdisziplin in der GLP-1-Kategorie Bestand habe.Analyst Seamus Fernandez veranschlagt für die Novo Nordisk-Aktie ein Kursziel von 361,00 Dänischen Kronen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: