Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Der dänische Insulinspezialist baue sein Portfolio mit einer milliardenschweren Übernahme weiter aus. Novo Nordisk habe eine definitive Vereinbarung zum Kauf von Corvidia Therapeutics aus den USA unterzeichnet und zahle in einem ersten Schritt 725 Mio. USD, wie Novo Nordisk am Donnerstag mitgeteilt habe. Die gesamten Zahlungen an die bisherigen Corvidia-Aktionäre könnten sich auf bis zu 2,1 Mrd. USD belaufen, sofern durch Novo Nordisk bestimmte Meilensteine erreicht würden. Das US-Unternehmen habe sich auf die Forschung und Entwicklung von Therapien für Herz- und Nierenerkrankungen spezialisiert. Wichtigster Produktkandidat im Portfolio von Corvidia sei Ziltivekimab, ein Antikörper, mit dem schwerwiegende Risiken wie etwa ein Herzinfarkt verringert werden sollten.Die Perpektiven für Novo Nordisk mit seiner vielversprechender Produktpipeline sind weiterhin gut. Nach der starken Aufholjagd seit Mitte März korrigiere die Aktie leicht. Neue Rekordstände dürften allerdings nur eine Frage der Zeit sein, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.06.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:58,05 EUR -0,19% (12.06.2020, 09:55)