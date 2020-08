Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

55,39 EUR +0,18% (11.08.2020, 08:48)



Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

55,14 EUR (10.08.2020)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (11.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für Novo Nordisk nach den jüngsten Quartalszahlen von 475 auf 484 dänische Kronen angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Insulinhersteller habe die Erwartungen übertroffen und das Jahresziel für das operative Ergebnis (EBIT) aus eigener Kraft moderat angehoben, habe Analyst Jonathan Kownator in einer am Dienstag präsentierten Studie geschrieben. Trotz möglicher kurzfristiger Herausforderungen sollten die Dänen ihre Umsätze auf längere Sicht stärker steigern als die Branche. Das neue Kursziel habe Kownator mit dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie begründet.Im Berichtszeitraum von Januar bis Juni seien die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent auf rund 64 Milliarden dänische Kronen (rund 8,6 Milliarden Euro) geklettert. Das operative Ergebnis habe um neun Prozent auf 30,1 Milliarden Kronen (4,05 Milliarden Euro) zugelegt. Für das Gesamtjahr rechne das Management um Konzernchef Lars Fruergaard Jørgensen mit einem Anstieg beim operativen Ergebnis zu konstanten Wechselkursen um zwei bis fünf Prozent. Bisher sei ein Plus von einem bis fünf Prozent erwartet worden. Seinen Umsatz wolle Novo Nordisk unverändert währungsbereinigt um drei bis sechs Prozent steigern.Auch andere Analysten hätten sich positiv geäußert. Die US-Bank J.P. Morgan beispielsweise habe die Einstufung für Novo Nordisk ebenfalls auf "overweight" mit einem Kursziel von 480 dänische Kronen belassen. Trotz der Corona-Krise sei der Wachstumspfad beim dänischen Insulinhersteller intakt, habe Analyst Richard Vosser in seiner jüngsten Studie geschrieben. Der Experte rechne weiterhin auch mit Zuwächsen für 2021 und die Folgejahre.Die Aktie von Novo Nordisk habe sich zuletzt auf Konsolidierungskurs begeben. Derzeit kämpfe das Papier mit der charttechnisch wichtigen 200-Tage-Linie. Langfristig bleibe "Der Aktionär" aber weiterhin zuversichtlich. Die Aktie befinde sich auch im Schlag-den-Buffett-Depot des "Aktionär".Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link