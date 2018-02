Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

43,245 EUR +0,49% (23.02.2018, 16:13)



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

43,37 EUR +0,63% (23.02.2018, 16:02)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit 90 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Novo Nordisk hält außerdem führende Positionen auf den Gebieten Blutgerinnung (Hämostase), Wachstumshormon- sowie Hormonersatztherapie. Mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt Novo Nordisk derzeit etwa 35.000 Menschen in 75 Ländern. Seine Produkte werden in 180 Ländern vertrieben. (23.02.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Der Pharmatitel befinde sich nach ersten Daten zu einer oral verfügbaren Semaglutide-Variante wieder im Aufwind und hole die Kursverluste nach den etwas schwächeren Quartalen Stück für Stück wieder auf.DER AKTIONÄR bleibe zuversichtlich für Novo Nordisk. Könne der Insulinhersteller die oral verfügbare Variante von Semaglutide zur Marktreife führen, dürfte das langfristige Wachstum gesichert sein. In den kommenden Woche sollte die Novo Nordisk-Aktie, begleitet von einem positiven Newsflow, das 52-Wochen-Hoch wieder in Angriff nehmen.Langfristig agierende Anleger sollten die aktuellen Kurse zum Einstieg in die Novo Nordisk-Aktie nutzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.02.2018)Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: