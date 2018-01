Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

45,63 EUR +0,11% (09.01.2018, 11:54)



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

45,555 EUR -0,58% (09.01.2018, 12:17)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit 90 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Novo Nordisk hält außerdem führende Positionen auf den Gebieten Blutgerinnung (Hämostase), Wachstumshormon- sowie Hormonersatztherapie. Mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt Novo Nordisk derzeit etwa 35.000 Menschen in 75 Ländern. Seine Produkte werden in 180 Ländern vertrieben. (09.01.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die B-Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) von 330 auf 350 DKK (Dänische Krone).Der Insulinhersteller habe seine Übernahmepläne für das belgische Biotech-Unternehmen Ablynx öffentlich gemacht, nachdem die bisherigen Angebote abgewiesen worden seien und versuche damit den Druck auf das Management zu erhöhen. Demnach würden die Dänen aktuell eine Vorauszahlung von 28,00 Euro je Ablynx-Aktie in bar und abhängig von bestimmten Events zusätzlich bis zu 2,50 Euro je Aktie in bar bieten. Das Angebot (30,50 Euro je Aktie; Transaktionswert ca. 2,6 Mrd. Euro) entspräche einer Prämie von 66% auf den Durchschnittskurs der letzten drei Monate.Angesichts der bisher ablehnenden Haltung seitens Ablynx (Angebot reflektiere Wert des Unternehmens nicht; keinerlei Gesprächsbereitschaft) sowie der attraktiven Assets sei eine deutliche Erhöhung des Angebots nach Einschätzung des Analysten wahrscheinlich und auch ein Bieterkampf nicht auszuschließen (Schlusskurs Ablynx per 08.01.: 30,80 Euro).Ablynx würde nach Meinung des Analysten das bestehende Hämatologie-Portfolio von Novo Nordisk sinnvoll ergänzen. Die Übernahme entspräche zudem der strategischen Zielsetzung des Unternehmens, sich im Biotech-Bereich zu stärken.Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: