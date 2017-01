Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) ist globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit 90 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Novo Nordisk hält außerdem führende Positionen auf den Gebieten Blutgerinnung (Hämostase), Wachstumshormon- sowie Hormonersatztherapie. Mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt Novo Nordisk derzeit etwa 35.000 Menschen in 75 Ländern. Seine Produkte werden in 180 Ländern vertrieben. (26.01.2017/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktie: Stabilisierung nach dem Kursrutsch - AktienanalyseDie Aktie von Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) gehört zu den großen Enttäuschungen des Jahres 2016, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Anfang August habe der weltweit größte Insulinhersteller seine Jahresprognosen nach unten anpassen müssen. Beim Umsatz habe Novo Nordisk für 2016 nur noch ein Plus von 5 bis 7 Prozent anstelle von 5 bis 9 Prozent in Aussicht gestellt. Beim operativen Gewinn habe die neue Spanne 5 bis 8 Prozent Zuwachs gelautet, nach 5 bis 9 Prozent zuvor. Als Gründe habe der Konzern eine Vertragskündigung für das Insulinmedikament Novo-Log und Preisdruck bei einigen anderen Produkten genannt.Nach einem enttäuschend verlaufenen dritten Quartal habe die Gesellschaft die Erwartungen abermals zurücknehmen müssen: Bei einem währungsbereinigten Umsatzplus von 5 und 6 Prozent solle der bereinigte operative Gewinn nun nur noch um 5 bis 7 Prozent zulegen. Damit nicht genug: Langfristig solle der operative Gewinn nur noch um 5 Prozent pro Jahr steigen und damit halb so stark wie ursprünglich gehofft. Nun müsse der Konzern Farbe bekennen: Am 2. Februar stehe die Veröffentlichung der Zahlen an.Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: