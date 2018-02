Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

41,12 EUR -0,36% (02.02.2018, 11:57)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit 90 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Novo Nordisk hält außerdem führende Positionen auf den Gebieten Blutgerinnung (Hämostase), Wachstumshormon- sowie Hormonersatztherapie. Mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt Novo Nordisk derzeit etwa 41.700 Menschen in 77 Ländern. Seine Produkte werden in 165 Ländern vertrieben. (02.02.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die B-Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) von 350 auf 330 DKK (Dänische Krone).Das Zahlenwerk für das Q4/2017 sei insgesamt enttäuschend ausgefallen. Die Belastungen durch Wechselkurseffekte hätten zugenommen. Die Guidance für das Gesamtjahr sei erreicht worden. Für 2018 habe der Insulinhersteller den Ausblick auf währungsbereinigter Basis präzisiert (u.a. Umsatz: +2% bis +5% y/y; EBIT: +1% bis +5% y/y). Unter Berücksichtigung der Wechselkurseinflüsse gehe Weininger nun jedoch von einem rückläufigen Umsatz und EBIT aus. Die zurückhaltende Zielsetzung spiegele nach Erachten des Analysten den global steigenden Wettbewerbsdruck sowie den anhaltenden Preisdruck im Diabetes-Bereich (insb. in den USA) wider. In Zukunft sollten weiterhin die Situation bei Tresiba und Victoza sowie die Markteinführung von Ozempic (Semaglutide) im Fokus stehen.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Novo Nordisk-Aktie. (Analyse vom 02.02.2018)Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:41,21 EUR +0,37% (02.02.2018, 11:42)