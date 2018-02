Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

45,555 EUR -0,58% (02.02.2018, 12:17)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit 90 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Novo Nordisk hält außerdem führende Positionen auf den Gebieten Blutgerinnung (Hämostase), Wachstumshormon- sowie Hormonersatztherapie. Mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt Novo Nordisk derzeit etwa 35.000 Menschen in 75 Ländern. Seine Produkte werden in 180 Ländern vertrieben. (03.02.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Mit dem Papier des dänischen Pharmaunternehmens sei es ordentlich nach unten gegangen. Auslöser seien die Zahlen für das vierte Quartal 2017 gewesen. Die jüngsten Ergebnisse hätten auch einige Analysten zum Anlass genommen, ihre Bewertungen von Novo Nordisk zu überprüfen. "Der Aktionär" schließe sich den Optimisten an. Wichtig sei allerdings, dass die Daten zum Hoffnungsträger Semaglutide in seiner oralen Variante in diesem Jahr überzeugen könnten. Sollte dies gelingen, dürfte die Novo Nordisk-Aktie schnell in Richtung der bisherigen Jahreshöchststände und auch darüber laufen können. Die aktuelle Schwächephase biete daher eine gute Kaufgelegenheit, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:45,63 EUR +0,11% (02.02.2018, 11:54)