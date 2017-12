Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

44,051 EUR +2,82% (06.12.2017, 13:01)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit 90 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Novo Nordisk hält außerdem führende Positionen auf den Gebieten Blutgerinnung (Hämostase), Wachstumshormon- sowie Hormonersatztherapie. Mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt Novo Nordisk derzeit etwa 35.000 Menschen in 75 Ländern. Seine Produkte werden in 180 Ländern vertrieben. (06.12.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sachin Jain von Merrill Lynch:Sachin Jain, Aktienanalyst von Merrill Lynch, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) und erhöht sein Kursziel.Obwohl das Wertpapier im bisherigen Jahresverlauf stark abgeschnitten habe, sehe der Analyst noch Aufwärtspotenzial. Er habe insbesondere die attraktive Marktaussichten bei Diabetes-Medikamenten gelobt, welche die Wirkung des Darmhormons GLP-1 nachahmen würden.Sachin Jain, Aktienanalyst von Merrill Lynch, hat die Novo Nordisk-Aktie von "neutral" auf "buy" heraufgestuft und das Kursziel von 330,00 auf 380,00 DKK (Dänische Krone) erhöht. (Analyse vom 06.12.2017)Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:43,965 EUR +2,49% (06.12.2017, 12:47)