Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

39,825 EUR -0,96% (06.04.2018, 11:25)



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

39,84 EUR -0,08% (06.04.2018, 11:25)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit 90 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Novo Nordisk hält außerdem führende Positionen auf den Gebieten Blutgerinnung (Hämostase), Wachstumshormon- sowie Hormonersatztherapie. Mit Hauptsitz in Dänemark beschäftigt Novo Nordisk derzeit etwa 35.000 Menschen in 75 Ländern. Seine Produkte werden in 180 Ländern vertrieben. (06.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Die Dänen hätten EPI01 vom Unternehmen EpiDestiny einlizenziert. Der Wirkstoff solle gegen die Sichelzellerkrankung entwickelt werden. Novo Nordisk leiste eine Upfront-Zahlung, die auch Entwicklungs- und Verkaufsmeilensteine vorsehe, von bis zu 400 Millionen Dollar. Ein kluger Schachzug. Denn noch befänden sich die Projekte von EpiDestiny in einem frühen Entwicklungsstadium - das Sichezellanämie-Programm habe zuletzt eine Phase-1-Studie abschließen können. Aufgrund der bestehenden Risiken würden sich die Dänen absichern, falls die Projekte in den kommenden Studien scheitern würden.Im schwachen Gesamtmarkt habe sich die Novo Nordisk-Aktie erstaunlich stabil gezeigt. Im Bereich von 39 bis 40 Euro habe ein Boden gefunden werden können.Für Investoren bietet sich ein Einstieg in die Novo Nordisk-Aktie auf dem aktuellen Niveau an, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Frische Impulse dürften in diesem Jahr allen voran weitere Studiendaten zum großen Hoffnungsträger Semaglutide liefern. (Analyse vom 06.04.2018)Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie: