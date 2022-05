Kursziel

Novo Nordisk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 875,00 Overweight Barclays Capital Emily Field 12.05.2022 900,00 Buy Deutsche Bank Emmanuel Papadakis 11.05.2022 850,00 Outperform Bernstein Research Wimal Kapadia 05.05.2022 935,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Keyur Parekh 05.05.2022 703,00 Neutral Bryan, Garnier & Co Jean-Jacques Le Fur 05.05.2022 710,00 Neutral J.P. Morgan Richard Vosser 29.04.2022 540,00 Underperform Jefferies Peter Welford 29.04.2022



Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

100,74 EUR +1,85% (17.05.2022, 18:32)



XETRA-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

101,10 EUR +2,23% (17.05.2022, 17:35)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (17.05.2022/ac/a/a)







Bagsværd (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 935,00 DKK (Dänische Krone) oder 540,00 DKK? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Novo Nordisk A/S hat am 29. April die Zahlen zum ersten Quartal 2022 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 29. April berichtete, seien die Erlöse konzernweit um fast ein Viertel auf 42 Milliarden DKK gestiegen. Das operative Ergebnis sei um 28 Prozent auf 19,1 Milliarden DKK geklettert, wobei sich wie beim Umsatz auch positive Umrechnungseffekte in die Landeswährung bemerkbar gemacht hätten. Unter dem Strich habe Novo Nordisk 14,2 Milliarden DKK verdient, das seien 13 Prozent mehr gewesen als noch vor einem Jahr.Der Insulinhersteller Novo Nordisk werde nach einem Umsatz- und Gewinnsprung zum Jahresauftakt auch für das Gesamtjahr optimistischer. Für die wachsende Zuversicht der Dänen sorge dabei auch, dass die Lieferprobleme mit dem Hoffnungsträger Wegovy inzwischen behoben seien. Das Management um Konzernchef Lars Fruergaard Jørgensen stelle laut Mitteilung vom 29. April ein Umsatzplus zu konstanten Wechselkursen von 10 bis 14 Prozent in Aussicht, nachdem sich Novo Nordisk bisher nur 6 bis 10 Prozent Wachstum für 2022 zugetraut habe. Der operative Gewinn solle nun währungsbereinigt um 9 bis 13 Prozent steigen statt wie bisher geplant um 4 bis 8 Prozent. Zudem wird das aktuelle Aktienrückkaufprogramm um weitere 2 Milliarden auf 24 Milliarden DKK (rund 3,2 Mrd. Euro) aufgestockt, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Novo Nordisk-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Deutsche Bank Research. Der dort zuständige Analyst, Emmanuel Papadakis, hat die Einstufung für den Titel nach einer Investorenveranstaltung auf "buy" mit einem Kursziel von 900 DKK belassen. Nach den starken Quartalszahlen des Insulinherstellers habe er in Gesprächen mit dem Management einige Rückmeldungen erhalten und weitere wichtige Erkenntnisse gewonnen, schrieb Analyst Papadakis in einer am 11. Mai vorliegenden Studie.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Novo Nordisk-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick: