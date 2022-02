Kursziel

Novo Nordisk-Aktie

(DKK) Rating

Novo Nordisk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 750,00 Overweight Barclays Capital Emily Field 31.01.2022 802,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Keyur Parekh 26.01.2022 700,00 Neutral J.P. Morgan Richard Vosser 26.01.2022 570,00 Sell Liberum Capital Alistair Campbell 25.01.2022 750,00 Outperform Bernstein Research Wimal Kapadia 24.01.2022 735,00 Hold Deutsche Bank Emmanuel Papadakis 06.01.2022 490,00 Underperform Jefferies Peter Welford 06.01.2022 392,00 Hold Kepler Cheuvreux David Evans 21.12.2021 780,00 Neutral Citigroup Peter Verdult 20.12.2021 725,00 Halten RBI Leopold Salcher 30.11.2021 725,00 Neutral UBS Michael Leuchten 26.11.2021 670,00 Neutral Credit Suisse Dominic Lunn 04.11.2021 750,00 Halten Independent Research Tobias Gottschalt 04.11.2021 592,00 Sell Bryan, Garnier & Co Jean-Jacques Le Fur 03.11.2021

Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

89,19 EUR +2,68% (31.01.2022, 20:45)



XETRA-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

88,56 EUR +2,93% (31.01.2022, 17:35)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (01.02.2022/ac/a/a)







Bagsværd (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 802,00 DKK (Dänische Krone) oder 392,00 DKK? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Novo Nordisk A/S wird am 2. Februar die Zahlen zum vierten Quartal 2021 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Novo Nordisk-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen u.a. von Barclays. Die britische Investmentbank hat das Kursziel von 750 DKK genannt und die Einstufung auf "overweight" belassen. Analystin Emily Field habe in einer am Montag, 31. Januar, vorliegenden Branchenstudie ihre Schätzungen für viele Unternehmen aktualisiert. Beim Insulinhersteller Novo Nordisk rechne Field mit einem starken Fokus auf die Frage, wie groß der Einfluss derzeitiger Engpässe in der Lieferkette sein werde. Die Analystin habe ihre Gewinnschätzung je Aktie für das Jahr 2022 um 7 Prozent gekürzt.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Novo Nordisk kommt dagegen von Jefferies. Die Investmentbank hat die Einstufung für die Aktie auf "underperform" mit einem Kursziel von 490 DKK belassen. Engpässe beim Medikament Wegovy gegen Fettleibigkeit dürften im ersten Halbjahr wegen Problemen Dritter anhalten, schrieb Analyst Peter Welford in einer am 6. Januar vorliegenden Studie. Insgesamt seien die Perspektiven für den Pharmakonzern zwar gut, doch seien die Aktien im Vergleich zur Konkurrenz schlicht zu hoch bewertet.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Novo Nordisk-Aktie?