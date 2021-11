Kursziel

Novo Nordisk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 770,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Keyur Parekh 01.11.2021 700,00 Overweight J.P. Morgan Richard Vosser 29.10.2021 465,00 Underperform Jefferies & Company Peter Welford 29.10.2021 625,00 Overweight Barclays Capital Emily Field 18.10.2021 638,00 Halten Raiffeisen Bank International Leopold Salcher 13.09.2021 530,00 Hold Berenberg Bank Kerry Holford 02.09.2021 700,00 Buy Deutsche Bank Emmanuel Papadakis 01.09.2021 630,00 Neutral UBS Michael Leuchten 26.08.2021 625,00 Neutral Credit Suisse Dominic Lunn 23.08.2021 660,00 Outperform Bernstein Research Wimal Kapadia 20.08.2021 670,00 Halten Independent Research Tobias Gottschalt 18.08.2021 690,00 Buy DNB Markets Rune Dahl 05.08.2021



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (02.11.2021/ac/a/a)







Bagsværd (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) vor Bekanntgabe der endgültigen Quartalszahlen zu? 770,00 DKK (Dänische Krone) oder 465,00 DKK? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Novo Nordisk A/S präsentiert am 3. November die endgültigen Zahlen zum 3. Quartal 2021.Am 29. Oktober hat das Unternehmen vorläufige Q3-Zahlen bekannt gegeben. Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 29. Oktober sollten Umsatz und operatives Ergebnis nun 2021 um 12 bis 15 Prozent steigen. Damit habe der Konzern das Minimum und Maximum der für den Umsatz prognostizierten Spanne um je zwei Prozentpunkte erhöht. Für das operative Ergebniswachstum habe das Management bislang bestenfalls 12 Prozent erwartet.Die Dänen hätten die neuen Ziele unter anderem mit dem unerwartet stark gestiegenen Marktanteil für das Insulinmittel Ozempic und einem allgemeinen Marktwachstum bei bestimmten Diabetesmedikamenten in den USA begründet.Das Umsatzwachstum habe im 3. Quartal mit 15 Prozent das obere Ende der Gesamtjahresprognose erreicht. Für die ersten neun Monate ergebe sich damit ein Wachstum von 13 Prozent. Das operative Ergebnis konnte von Juli bis September sogar fast um ein Fünftel gesteigert werden, sodass sich für die ersten neun Monate ein Wachstum von 12 Prozent ergibt, so die dpa-AFX weiter.Die niedrigste Kursprognose für Novo Nordisk kommt dagegen von der Investmentbank Jefferies: Der dort zuständige Analyst Peter Welford hat die Einstufung für die Aktie nach vorläufigen Quartalszahlen und einer nochmaligen Anhebung der Unternehmensziele auf "underperform" mit einem Kursziel von 465 DKK belassen. Die Kennziffern seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am 29. Oktober vorliegenden Studie. Dies dürfte aber am Markt niemanden mehr überrascht haben angesichts des dynamischen Starts des Appetitzüglers Wegovy in den USA und der stärkeren Verbreitung des Insulinmittels Ozempic.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Novo Nordisk-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick: