Kursziel

Novo Nordisk-Aktie

(DKK) Rating

Novo Nordisk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 625,00 Neutral Credit Suisse Dominic Lunn 23.08.2021 660,00 Outperform Bernstein Research Wimal Kapadia 20.08.2021 670,00 Halten Independent Research Tobias Gottschalt 18.08.2021 770,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Keyur Parekh 17.08.2021 630,00 Neutral UBS AG Michael Leuchten 17.08.2021 625,00 Underweight Morgan Stanley Mark Purcell 11.08.2021 700,00 Buy Deutsche Bank Emmanuel Papadakis 06.08.2021 415,00 Underperform Jefferies & Company Peter Welford 06.08.2021 625,00 Overweight Barclays Capital Emily Field 05.08.2021 690,00 Buy DNB Markets Rune Dahl 05.08.2021 700,00 Overweight J.P. Morgan Richard Vosser 05.08.2021 735,00 Buy Merrill Lynch Sachin Jain 05.08.2021



Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

88,47 EUR -1,97% (24.08.2021, 14:47)



XETRA-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

88,80 EUR -1,99% (24.08.2021, 14:28)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ OTC-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (24.08.2021/ac/a/a)







Bagsværd (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 770,00 DKK (Dänische Krone) oder 415,00 DKK? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Novo Nordisk A/S hat am 4. August die Zahlen zum zweiten Quartal 2021 bekannt gegeben.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 4. August werde der dänische Insulinhersteller Novo Nordisk noch mal zuversichtlicher für 2021 und erhöhe seine Jahresprognose. Wie die Dänen in Bagsvaerd mitgeteilt hätten, solle der Umsatz zu konstanten Wechselkursen jetzt um 10 bis 13 Prozent steigen und der bereinigte operative Gewinn um 9 bis 12 Prozent. Bisher habe das Management um Konzernchef Lars Fruergaard Jorgensen noch unter Ausklammerung von Währungseffekten ein Plus von bestenfalls zehn Prozent beim Umsatz und maximal neun Prozent beim operativen Gewinn angepeilt. Bereits nach dem ersten Quartal habe der Konzern seinen Ausblick angehoben.Novo Nordisk habe im ersten Halbjahr Zuwächse in allen Therapiegebieten und Absatzmärkten erzielen können, habe der Konzernchef laut Mitteilung gesagt. Unter anderem habe ein neuzugelassenes Medikament zur Gewichtsreduktion positive Effekte geliefert. Nachdem Novo Nordisk schon im ersten Quartal starke Zahlen verkündet habe, setze sich die Geschäftsentwicklung positiv fort. Der Konzern habe die Erwartungen der Analysten im zweiten Quartal übertroffen.In den ersten sechs Monaten insgesamt hätten die Dänen ihren Gewinn unter dem Strich um 10 Prozent auf 24,75 Milliarden DKK (3,21 Mrd. Euro) steigern können, der Umsatz habe um 5 Prozent auf 66,8 Milliarden DKK zugelegt. Ohne Währungseffekte sei der Umsatz sogar um 12 Prozent gestiegen. Der operative Gewinn ging um 1 Prozent auf 29,76 Milliarden Kronen zurück, währungsbereinigt war es allerdings ein Plus von 9 Prozent, so die dpa-AFX ergänzend.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Novo Nordisk kommt dagegen u.a. von der Schweizer Bank Credit Suisse, die das Kursziel für die Aktie des Pharmakonzerns nach Quartalszahlen von 470 auf 625 DKK angehoben, aber die Einstufung auf "neutral" belassen hat. Analyst Dominic Lunn erhöhte in einer am 23. August vorliegenden Studie seine Umsatzschätzungen für mehrere Diabetesmedikamente des Unternehmens. Steigende Forschungs- und Entwicklungskosten begrenzten zwar kurzfristig das Margenpotenzial. In den kommenden Jahre sollte sich die Profitabilität aber deutlich verbessern, weshalb er seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2025 um durchschnittlich 7,7 Prozent anhebe.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Novo Nordisk-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick: