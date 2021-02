Kursziel

Novo Nordisk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 484,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Keyur Parekh 26.01.2021 500,00 Overweight J.P. Morgan Richard Vosser 26.01.2021 470,00 Neutral Credit Suisse Trung Huynh 20.01.2021 330,00 Underperform Jefferies & Company Peter Welford 20.01.2021 500,00 Buy Deutsche Bank Emmanuel Papadakis 15.01.2021 415,00 Neutral UBS AG Michael Leuchten 17.12.2020 425,00 Underweight Morgan Stanley Mark Purcell 09.11.2020 465,00 Halten Independent Research Tobias Gottschalt 09.11.2020 390,00 Sell Société Générale Florent Cespedes 03.11.2020 460,00 Kaufen Bernstein Research Wimal Kapadia 31.10.2020 430,00 Hold Berenberg Bank Kerry Holford 30.10.2020



Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

58,77 EUR +2,28% (01.02.2021, 21:43)



XETRA-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

58,30 EUR +2,24% (01.02.2021, 17:35)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Deutschland Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol Deutschland: NOVC, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (02.02.2021/ac/a/a)







Bagsværd (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol Deutschland: NOVC, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: NONOF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 500,00 DKK (Dänische Krone) oder 330,00 DKK? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Novo Nordisk A/S wird am 3. Februar die Zahlen zum vierten Quartal 2020 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Novo Nordisk-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose u.a. von der Deutschen Bank, die den Titel mit "buy" und einem Kursziel von 500 DKK in die Bewertung aufgenommen hat. Die größten europäischen Pharmakonzerne böten ein vernünftiges und widerstandsfähiges Wachstum sowie solide Dividenden- und Free-Cashflow-Renditen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am 15. Januar vorliegenden Branchenstudie. Dennoch sei die Sektorbewertung noch günstig und biete eine attraktive Kombination an Charakteristiken für 2021. Der dänische Insulinspezialist Novo Nordisk schwimme weiterhin auf der Welle seiner neuen Diabetesmittel. Die Bewertung sei günstig bei dem, was der Konzern zu bieten habe.Beim Analysehaus Jefferies jedoch wurde Novo Nordisk vor Zahlen auf "underperform" mit einem Kursziel von 330 DKK belassen. Wegen der Verwerfungen durch die Corona-Pandemie habe er seine Umsatzschätzungen für die Pharmakonzerne im Schlussquartal 2020 gesenkt, schrieb Analyst Peter Welford in einer am 20. Januar vorliegenden Branchenstudie. Am entspanntesten sei er mit Blick auf Novartis und seinen bevorzugten Wert Sanofi, da die Franzosen auf dem anstehenden Kapitalmarkttag überzeugen sollten. Beim Insulinhersteller Novo Nordisk rechne Welford dagegen mit einem schwachen Quartal - dessen Aktie stehe deshalb in seiner Rangordnung ganz unten.Für den "Aktionär" bleibt die Aktie von Novo Nordisk langfristig ein Top-Investment, so Michel Doepke in einer Aktienanalyse vom 26. Januar. In den kommenden Jahren dürfte der Bedarf nach Insulinen weiter steigen und die Dänen als Marktführer klar profitieren. Darüber hinaus bestehe die Chance, dass Novo Nordisk auch im Kampf gegen Alzheimer oder die nicht-alkoholische Fettleber-Erkrankung (NASH) eingreifen könne.