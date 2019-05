Kursziel

Novo Nordisk-Aktie

(DKK) Rating

Novo Nordisk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 360,00 Outperform Credit Suisse Trung Huynh 29.04.2019 365,00 Overweight J.P. Morgan Richard Vosser 29.04.2019 370,00 Outperform Bernstein Research Wimal Kapadia 12.04.2019 450,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Keyur Parekh 11.04.2019 355,00 Buy Deutsche Bank Richard Parkes 05.04.2019 217,00 Reduce HSBC Stephen McGarry 05.03.2019 265,00 Verkaufen Barclays Capital Emmanuel Papadakis 05.02.2019 335,00 Halten Independent Research Stefan Röhle 05.02.2019 285,00 Hold Jefferies & Company Peter Welford 01.02.2019

Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

43,80 EUR -1,18% (30.04.2019, 12:45)



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

43,79 EUR -1,11% (30.04.2019, 13:01)



NASDAQ OMX Copenhagen-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

327,10 DKK -1,4611% (30.04.2019, 13:07)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (02.05.2019/ac/a/a)







Bagsværd (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 450,00 DKK (Dänische Krone) oder 217 DKK? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Novo Nordisk A/S wird am 3. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2019 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Novo Nordisk-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Bernstein Research. Das US-Analysehaus hat das Kursziel für den Wert von 360 auf 370 DKK angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Analyst Wimal Kapadia habe sich für die europäische Pharmaindustrie im weiteren Jahresverlauf vorsichtig gestimmt gezeigt. In dem nicht gerade billigen Sektor ziehe er jene Aktien vor, die reich an Kurskatalysatoren, aber arm an Markterwartungen seien, schrieb der Experte in einer am 12. April vorliegenden Branchenstudie. Sein "Top Pick" sei das Papier des Insulinherstellers Novo Nordisk.Die niedrigste Kursprognose für Novo Nordisk kommt von HSBC und liegt bei 217 DKK. Die britische Investmentbank hat die Einstufung für den Titel auf "reduce" belassen. Die Markteinführung einer günstigeren Nachahmerversion des Insulinpräparates "Humalog" durch Eli Lilly könnte eine Reihe von Preissenkungen durch andere Anbieter nach sich ziehen, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am 5. März vorliegenden Studie. Damit könnte ein weiterer Belastungsfaktor für den dänischen Pharmaproduzenten entstehen, wobei Novo am meisten in der Branche zu verlieren habe.Darüber hinaus hat die Deutsche Bank die Einstufung für Novo Nordisk vor Quartalszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 355 DKK belassen. Der Insulinspezialist dürfte nur schleppend ins Jahr gestartet sein, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am 5. April vorliegenden Studie. Der Fokus dürfte sich aber auf die bevorstehende Zulassung des oral einzunehmenden Diabetesmittels Semaglutid im dritten Quartal richten, das der Haupttreiber für das bis 2023 geschätzte Gewinnwachstum von durchschnittlich mehr als 10 Prozent pro Jahr sei.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick: