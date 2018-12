Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Novo Nordisk-Aktie

(DKK) Rating

Novo Nordisk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 350,00 Buy UBS AG Michael Leuchten 30.11.2018 290,00 Neutral Kepler Cheuvreux David Evans 29.11.2018 330,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 27.11.2018 200,00 Reduce HSBC Stephen McGarry 26.11.2018 - Overweight J.P. Morgan Richard Vosser 23.11.2018 450,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Keyur Parekh 23.11.2018 355,00 Buy Deutsche Bank Tim Race 02.11.2018 310,00 Hold CFRA Wan Nurhayati 02.11.2018 310,00 Neutral Credit Suisse - 02.11.2018



Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

40,68 EUR -0,49% (03.12.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

40,56 EUR -1,27% (03.12.2018, 20:39)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (04.12.2018/ac/a/a)







Bagsværd (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 450,00 DKK (Dänische Krone) oder 200 DKK? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Novo Nordisk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Novo Nordisk A/S hat am 1. November die Zahlen zum 3. Quartal 2018 veröffentlicht.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 1. November will der in den USA unter Preisdruck stehende dänische Insulinhersteller Novo Nordisk bis Ende des Jahres 1.300 Stellen abbauen. Die Mehrheit der Streichungen sei bereits zum 1. November umgesetzt. Die Kosten für die Abfindungen hätten den operativen Gewinn im dritten Quartal um zwei Prozent auf 11,8 Milliarden DKK (1,6 Mrd. Euro) gedrückt. Unter dem Strich hätten die Dänen mit 9 Milliarden Kronen 8 Prozent weniger als vor einem Jahr verdient.Novo Nordisk mache die Hälfte seines Geschäfts in Nordamerika, was bei der Umrechnung in die stärkere DKK auf die Erlöse drücke. Der Medikamentenhersteller stehe besonders in den USA unter Preisdruck. Außerdem spüre er zunehmend globale Konkurrenz. Der Konzern wolle sich daher besser aufstellen.Der Umsatz habe im Quartal um vier Prozent auf 27,8 Milliarden DKK zugelegt. Dies habe in etwa mit den Erwartungen der Analysten übereingestimmt. Gut verkauft hätten sich neue Produkte wie etwa das Diabetesmittel Ozempic. Auch der Umsatz des Mittels Saxenda gegen Übergewicht habe mehr als 50 Prozent angezogen.Für das Gesamtjahr seien die Dänen nun etwas optimistischer als zuvor. Der währungsbereinigte Umsatz solle um vier bis fünf Prozent zulegen, nach bisher 3 bis 5 Prozent. Dazu solle vor allem neue Arzneien beitragen. Das operative Gewinnwachstum vor Wechselkursveränderungen für 2018 soll weiterhin zwei bis fünf Prozent betragen, so die dpa-AFX weiter.Eine der niedrigsten Kursprognosen stammt dagegen von Kepler Cheuvreux: Das Analysehaus hat das Kursziel für Novo Nordisk von 272 auf 290 DKK angehoben, aber die Einstufung auf "hold" belassen. Das neue Kursziel für die Aktie des Impfstoffherstellers resultiere aus seinen aktualisierten Schätzungen, schrieb Analyst David Evans in einer Studie vom 29. November. Die günstigen Nachrichten zur Diabetes-Tablette "Semaglutide" hielten an, aber 2019 bringe Herausforderungen mit sich. Andere Pharmawerte wie Novartis und Merck böten mehr Aufwärtspotenzial.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Novo Nordisk-Aktie?