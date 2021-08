Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Novem (ISIN: LU2356314745, WKN: A3CSWZ, Ticker-Symbol: NVM) mit Hauptsitz in Deutschland ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Zierteilen und dekorativen Funktionselementen im Fahrzeuginnenraum für die Premium-Automobilindustrie. Mit einer Reihe von Hauptmaterialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik bietet das Unternehmen einem wachsenden Kundenstamm von 18 Automobilherstellern unübertroffene Qualität, Technologie und Innovation. Gegründet 1947 in Vorbach, Deutschland, hat das Unternehmen seine globale Präsenz in Deutschland, Italien, Tschechien, Slowenien, China, USA, Honduras und Mexiko kontinuierlich ausgebaut.



Novem beschäftigt rund 5.700 Mitarbeiter an 12 Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2020/21 einen Umsatz von mehr als 600 Millionen Euro. Seit 2011 befindet sich Novem im gemeinsamen Besitz des familiengeführten Investors Bregal sowie des Managements. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.Novem.com. (26.08.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novem-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Novem Group S.A. (ISIN: LU2356314745, WKN: A3CSWZ, Ticker-Symbol: NVM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem holprigen Börsenstart von Novem Mitte Juli habe der Automobilzulieferer am Donnerstag seine Quartalzahlen vorgelegt. Gegenüber dem Vergleichszeitraum 2020 habe das Unternehmen in einigen Bereichen deutlich zulegen können. Die Aktie profitiere bislang nicht von den Zahlen und sei kurzzeitig bis unter den Ausgabepreis gefallen.Auf 156 Millionen Euro hätten sich die Umsätze von Novem im ersten Quartal 2021/2022 summiert. Im Vergleich zur von der Corona-Pandemie schwer getroffenen Vorjahresperiode sei das ein Plus von 82 Prozent.Das bereinigte EBIT habe der Automobilzulieferer auf 26 Millionen Euro gesteigert und weise eine EBIT-Marge von 16,5 Prozent aus. Das Umsatzplus und reduzierte Personal- und Betriebskosten hätten die Werte laut Unternehmensangaben wieder fast auf das Vorkrisen-Niveau gehoben.Allerdings: Das Q1 21/22 bleibe zum Teil deutlich hinter den Umsätzen der drei Vorquartale zurück.An der Börse seien die Quartalzahlen dagegen eher verhalten aufgenommen worden. Kurz nach Handelsbeginn sei die Aktie bis auf 16,23 Euro abgesackt und damit unter den Ausgabepreis vom Juli, der bei 16,50 Euro gelegen habe. Bis Donnerstagmittag habe sich der Kurs kaum erholt und stehe 1,5 Prozent im Minus bei 16,51 Euro.Auch den AKTIONÄR überzeugen die vorgelegten Zahlen nicht vollends, er bleibt bei Novem weiter an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.08.2021)