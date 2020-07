NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

79,44 USD -2,69% (06.07.2020, 22:00)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



Nasdaq-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (07.07.2020/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novavax kündigt Fördermittel an, +44% vor Markteröffnung - AktiennewsNovavax Inc (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) kündigte offiziell eine Finanzierung in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar aus der Operation Warp Speed an, so die Experten von XTB.Das Unternehmen sei für die Teilnahme an der Operation Warp Speed (OWS) ausgewählt worden, einem Programm der US-Regierung, dessen Ziel die Lieferung von Millionen von Impfstoffdosen für COVID-19 im Jahr 2021 sei. Die Finanzierung solle die klinische Entwicklung im Spätstadium und die Etablierung der Massenproduktion unterstützen. Infolgedessen solle das Unternehmen 100 Millionen Dosen des Impfstoffkandidaten NVX-Cov2373 von Novavax liefern. Die Produktion solle Ende 2020 beginnen. (News vom 07.07.2020)Börsenplätze Novavax-Aktie:97,16 EUR +38,42% (07.07.2020, 13:18)