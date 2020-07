Börsenplätze Novavax-Aktie:



Kurzprofil Novavax:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (07.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Novavax-Aktie (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In den vergangenen Wochen habe sich das Papier von Novavax vervielfacht. Allein am heutigen Dienstag gewinne der Wert bei Tradegate mehr als 35 Prozent, nachdem bekannt geworden sei, dass das Unternehmen von der US-Regierung einen 1,6 Milliarden Dollar schweren Zuschuss zur Entwicklung und Produktion eines Corona-Impfstoffs erhalten habe. Welche Dimension diese Finanzspritze habe, werde deutlich, wenn man die Marktkapitalisierung von Novavax betrachte. Am Montagabend habe sich diese auf 4,6 Milliarden Dollar belaufen.Novavax sei als Teilnehmer an der sogenannten Operation Warp Speed (OWS) ausgewählt worden. Es handle sich dabei um ein Programm der US-Regierung, dessen Ziel die Lieferung von Millionen von Impfstoffdosen für Covid-19 im kommenden Jahr sei. Novavax solle 100 Millionen Dosen des Impfstoffkandidaten NVX-CoV2373 liefern. Noch Ende dieses Jahres solle die Produktion starten."Die Pandemie hat zu einer beispiellosen Krise der öffentlichen Gesundheit geführt. Daher ist es wichtiger denn je, dass sich Industrie, Regierung und Finanzinstitute zusammenschließen, um das neuartige Coronavirus gemeinsam zu besiegen. Es ist uns eine Ehre, bei Operation Warp Speed dabeizusein, um unseren Impfstoffkandidaten mit außerordentlicher Dringlichkeit voranzubringen und der Bevölkerung unseres Landes lebenswichtigen Schutz zu bieten", so Stanley C. Erck, CEO von Novavax."Der Aktionär" habe die Aktie von Novavax Ende Januar dieses Jahres bei 6,55 Euro zum Kauf empfohlen. Seitdem habe die Aktie sage und schreibe 1.348 Prozent zugelegt. Zwar dürften Anleger inzwischen Teilgewinne mitgenommen haben, mit der Restposition stehe aber diese sagenhafte Performance.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät dazu, die Restposition laufen zu lassen, den Stoppkurs aber sukzessive nachzuziehen. (Analyse vom 07.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link