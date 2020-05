Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

51,25 EUR +23,21% (26.05.2020, 11:52)



NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

46,11 EUR -7,89% (22.05.2020, 22:00)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (26.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Novavax-Aktie (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Kleinere Impfstoff-Hoffnungsträger im Kampf gegen das neuartige Coronavirus stünden bei Marktteilnehmern weiter hoch im Kurs. So auch die Novavax-Aktie. Das US-Unternehmen starte mit einer Phase-1/2-Studie seines Covid-19-Impfstoffkandidaten am Menschen. Laut Novavax hätten die ersten Teilnehmer für die Studie rekrutiert werden können. In der Phase 1 würden ca. 130 Freiwillige im Alter zwischen 18 und 59 Jahren aus Australien in die Studie mit dem Covid-19-Impfstoffkandidaten NVX-CoV2373 eingeschlossen. Vorläufige Ergebnisse, was die Immunogenität und Sicherheit anbelange, erwarte Novavax für Juli 2020.Der Ansatz von Novavax sei nicht mit einem mRNA-Ansatz, wie ihn z.B. Moderna oder BioNTech verfolgen würden, vergleichbar. Dennoch stehe auch dieser Impfstoff-Forscher bei Investoren weiter hoch im Kurs. Auf Jahressicht stehe ein Kursplus von rund 800% zu Buche. Dank eines positiven Newsflows rund um den Grippe-Impfstoff NanoFlu und den Corona-Kandidaten NVX-CoV2373, darunter eine große Förderung durch die CEPI, sei die Novavax-Aktie in eine Fahnenstange hineingelaufen.Der Start der Impfstoff-Studie hieve die Novavax-Aktie im vorbörslichen Handel wieder in Richtung der Jahreshöchstände bei 61,50 USD. Eine Verschnaufpause sei bei dem hochspekulativen Wert aber überfällig. "Der Aktionär" rate zu weiteren Teilgewinnmitnahmen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.05.2020)Börsenplätze Novavax-Aktie: