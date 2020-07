NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

139,59 USD -4,68% (23.07.2020, 22:00)



US6700024010



A2PKMZ



NVV1



NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (24.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Novavax-Aktie (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Das Papier des Impfstoffherstellers habe in den letzten Monaten eine unglaubliche Rally hingelegt. Ob die unfassbare Neubewertung gerechtfertigt sei, würden die kommenden Wochen zeigen. Die Spannung steige.Laut der jüngsten Unternehmensmeldung, in der Novavax eine Vereinbarung zur Herstellung von Großmengen für den potenziellen Corona-Impfstoff NVX-CoV2373 mit Fujifilm Diosynth Biotechnologies bekanntgegeben habe, sollten vorläufige Ergebnissen zur Immunogenität und Sicherheit in der ersten Augustwoche vorliegen. Damit könne Novavax die Timeline nicht ganz einhalten. Ursprünglich sei die Veröffentlichung der Daten für Juli angedacht gewesen. Die klinische Phase-1/2-Studie der Gesellschaft mit dem Corona-Impfstoff-Kandidaten NVX-CoV2373 an 130 gesunden Teilnehmern im Alter von 18 bis 59 Jahren habe im Mai in Australien begonnen.Die Hoffnung auf einen wirksamen Corona-Impfstoff versetze die Anleger bei Novavax seit Monaten in Ekstase. Anleger sollten sich auf hochvolatile Wochen einstellen, in der aktuellen Bewertung von gut 8 Mrd. USD seien in jedem Fall schon viele Vorschusslorbeeren eingepreist. Investierte Anleger, die noch keine Teilgewinne realisiert hätten, sollten dies vor den Daten überdenken, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.07.2020)Börsenplätze Novavax-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:112,96 EUR -6,26% (24.07.2020, 10:18)