Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

92,23 EUR +4,94% (25.09.2020, 14:41)



NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

102,44 USD +0,86% (25.09.2020, 22:00)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



Nasdaq-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (25.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Novavax-Aktie (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Der US-Impfstoffentwickler gehe den nächsten Schritt im Kampf gegen das neuartige Coronavirus. Novavax beginne die Phase-3-Wirksamkeitsstudie mit dem Corona-Impfstoffkandidaten NVX-CoV2373 in Großbritannien. Im Rahmen der Spätphasen-Studie sollten bis zu 10.000 Freiwillige im Alter von 18 bis einschließlich 84 Jahren aufgenommen werden. Die klinische Studie solle die Wirksamkeit, Sicherheit und Immunogenität von NVX-CoV2373 untersuchen. Laut Novavax habe der Impfstoff ein "vorteilhaftes Produktprofil" – so könne die potenzielle Corona-Vakzine z.B. bei zwei bis acht Grad Celsius gelagert werden.Novavax habe sich nicht grundlos Großbritannien als Land für die Durchführung der großen Studie entschieden. Demnach gebe es im Vereinigten Königreich ein hohes Niveau an SARS-CoV-2-Übertragungen und es werde erwartet, dass sich dieser Trend fortsetze. Das Ziel: eine möglichst schnelle Patientenrekrutierung.Die Corona-Impfstoff-Entwicklungen hätten zu einer unglaublichen Neubewertung bei der Novavax-Aktie geführt. Das Chartbild habe sich mittlerweile klar verbessert. Aktuell eigne sich die Novavax-Aktie aber nur für hartgesottene Trader, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.09.2020)Börsenplätze Novavax-Aktie: