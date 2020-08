Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Novavax-Aktie (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Ein experimenteller Coronavirus-Impfstoff der US-Biotech-Firma habe nach Angaben des Herstellers bei ersten Tests ermutigende Ergebnisse gezeigt. Die Gesellschaft habe die Daten für die erste Augustwoche in Aussicht gestellt. Bei Investoren würden die Impfstoff-Daten regen Anklang finden.Novavax habe von der US-Regierung für die Impfstoffentwicklung Anfang Juli 1,6 Mrd. USD zugesprochen bekommen. Damit solle die Durchführung eines großen klinischen Tests mit bis zu 30.000 Teilnehmern und die Produktion von 100 Mio. Dosen des Impfstoffs NVX-CoV2373 finanziert werden. Das Unternehmen hoffe, diesen großen klinischen Test im Herbst zu starten. Weltweit gebe es viele Impfstoff-Kandidaten.Der Kurswahnsinn bei Novavax gehe in die nächste Runde. Die Hoffnung auf einen wirksamen Corona-Impfstoff versetze die Anleger seit Monaten in Ekstase. "Der Aktionär" habe die Novavax-Aktie rechtzeitig zum Kurs von 6,55 Euro vorgestellt, seitdem sei ein Kursplus von gut 2.400% angelaufen. Auf dem Weg dahin sei zu Teilgewinnmitnahmen geraten worden. Sicherlich nicht das perfekte Timing, dennoch sollten sich Anleger nun von einem weiteren Teil der Position trennen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novavax-Aktie: