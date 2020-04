NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (14.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Novavax-Aktie (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Novavax gehöre zu den kleineren Impfstoffentwicklern auf dem Kurszettel. Die US-Gesellschaft habe auch dem neuartigen Coronavirus den Kampf angesagt und bereits finanzielle Unterstützung von der CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) erhalten. Die Fördersumme belaufe sich auf 4 Mio. USD.Doch damit nicht genug, denn die starke Entwicklung bei der Coronavirus-Hoffnung basiere auch auf einem anderen Projekt. Novavax habe vor Kurzem positive Ergebnisse zum Grippeimpfstoff NanoFlu in der Phase 3 der klinischen Entwicklung veröffentlicht. Wichtig: Der Novavax-Impfstoff übertrumpfe das Konkurrenzmittel von Sanofi. Nun stehe der Einreichung eines Zulassungsantrags für NanoFlu wohl nichts mehr im Wege.Novavax treibe die Entwicklung eines potenziellen Impfstoffes gegen das neuartige Coronavirus voran. Dem Vernehmen nach wolle die Gesellschaft NVX-CoV2373 in die klinische Phase 1 überführen, der Start der Studie sei für Mitte Mai vorgesehen. Für Juli stelle Novavax erste vorläufige Ergebnisse in Aussicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novavax-Aktie: