Börsenplätze Novavax-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

84,94 EUR +1,57% (01.02.2022, 09:34)



NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

93,70 USD +13,00% (31.01.2022, 22:00)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



NASDAQ-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (01.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Ende Januar habe es Novavax geschafft: Der US-Impfstoff-Entwickler habe endlich bei der US-Gesundheitsbehörde FDA den Antrag auf Notfall-Zulassung (EUA) für das Corona-Vakzin NVX-CoV2373 stellen können. Im freundlichen Gesamtmarkt habe die Novavax-Aktie am Montag einen kräftigen Rebound gestartet und prozentual zweistellig zugelegt.Der Antrag auf EUA basiere auf der Gesamtheit der präklinischen, klinischen und herstellungsbezogenen (CMC) Daten, die der Behörde vorgelegt worden seien, einschließlich der Ergebnisse zweier großer klinischer Zulassungsstudien, so Novavax. Im Rahmen der Studien habe das Unternehmen eine Gesamtwirksamkeit von etwa 90 Prozent erzielen können.In der EU und anderen ausgewählten Ländern wie Indien oder Indonesien liege die Zulassung für das Vakzin bereits vor. In Deutschland sollte der proteinbasierte Impfstoff in einigen Wochen ebenfalls verimpft werden.Derzeit befindet sich die Novavax-Aktie nur auf der Watchlist des AKTIONÄR, so Michel Doepke. (Analyse vom 01.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link