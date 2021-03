Börsenplätze Novavax-Aktie:



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (12.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Gesellschaft Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Novavax habe weitere Daten zum Corona-Impfstoff-Kandidaten NVX-CoV2373 veröffentlicht. Wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss bekannt gegeben habe, habe die endgültige Wirksamkeit von NVX-CoV2373 gegen den ursprünglichen Covid-19-Stamm 96,4 Prozent betragen. Die Daten habe das Unternehmen aus einer zulassungsrelevanten Phase-3-Studie in Großbritannien bezogen. Zum Vergleich: Die Corona-Impfstoffe von Moderna und BioNTech würden über eine Wirksamkeit von um die 95 Prozent verfügen.Zu den Mutationen: Gegen die britische Mutante B.1.1.7, die mittlerweile auch auf den Großteil der Infektionen in Deutschland zurückzuführen sei, habe das Vakzin im Rahmen der Großbritannien-Studie mit starken 86,3 Prozent gewirkt. Weniger effektiv erscheine NVX-CoV2373 wohl gegen die Südafrika-Variante. Laut der vollständigen Analyse einer in Südafrika durchgeführten Phase-2b-Studie habe die Wirksamkeit 55,4 Prozent bei HIV-negativen Studienteilnehmern in einer Region betragen, so Novavax.Anders als die mRNA-Impfstoffe von BioNTech und Moderna könne der Corona-Impfstoff von Novavax bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden. Ein erheblicher Vorteil gerade in den Ländern, in denen es sehr schwierig sei, eine Kühlketten-Logistik aufzubauen. Mit den zusätzlichen Daten sei Novavax der Zulassung von NVX-CoV2373 einen großen Schritt näher gekommen.Neueinsteiger sollten nun nicht mehr aufspringen, engagierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link