Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

163,64 EUR +0,22% (09.06.2021, 14:48)



NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

198,85 USD +1,95% (08.06.2021, 22:00)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



Nasdaq-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (09.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Biotech-Gesellschaft Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Novavax entwickele einen proteinbasierten Impfstoff gegen den Corona-Virus. Das US-Unternehmen sei in der Entwicklung relativ weit fortgeschritten und habe mit der EU bereits Gespräche über eine eventuelle Zulassung des Impfstoffs geführt. Bei Novavax müsse man weitere Studiendaten abwarten. Die in den vergangenen Monaten veröffentlichten Daten seien jedenfalls vielversprechend gewesen und hätten die Novavax-Aktie kräftig angetrieben. Im Anschluss sei das Papier aber wieder deutlich zurückgekommen, habe jedoch zuletzt wieder eine Aufwärtsbewegung gestartet. Novavax sei hochspekulativ, eigne sich aber als eine Depotbeimischung, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.06.2021)Das vollständige Interview mit Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novavax-Aktie: