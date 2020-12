Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech und Moderna.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Novavax-Aktie (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Die Aktie von des US-Biotech-Unternehmens und Corona-Impfstoff-Mitstreiters Novavax habe zum Wochenauftakt einen Dämpfer erlitten. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es mehr als fünf Prozent nach unten. Am Freitag habe das Papier an der New Yorker Heimatbörse noch einen Kurssprung von 22,5 Prozent auf 125,69 Dollar hingelegt. Wie heute bekannt geworden sei, werde sich allerdings die entscheidende Studie für den Covid-Impfstoffkandidaten um einige Wochen verzögern.Für die Zulassung in den USA und Mexiko starte die Phase 3 der klinischen Studie voraussichtlich in den kommenden Wochen, habe Novavax am Montag in Gaithersburg (Maryland) mitgeteilt. Bisher habe das Unternehmen mit dem Start bis Ende November gerechnet. Novavax habe nach eigenen Angaben durch das Impfprogramm der US-Regierung 1,6 Milliarden Dollar (1,3 Milliarden Euro) erhalten, um die Bereitstellung eines sicheren und wirksamen Vakzins zu beschleunigen. In Großbritannien stünden nun rund 15.000 Teilnehmer für die Phase 3 der dortigen Versuchsstudie fest.Von den beiden am weitesten fortgeschrittenen Impfstoff-Forschern BioNTech und Moderna habe es zuletzt hingegen nur positive News gegeben, sodass hier wohl bald die erste Zulassung erfolgen dürfte. Beide hätten zuletzt hervorragende Wirksamkeitsdaten in ihrer entscheidenden Studie veröffentlichen können. Moderna habe eine Wirksamkeit seines Impfstoff-Kandidatens von 94,5 Prozent erzielt, BioNTech/Pfizer sogar von 95 Prozent. BioNTech habe in den USA bereits den Zulassungsantrag stellen können, Moderna habe für heute die Einreichung des Zulassungsantrags in Europa angekündigt."Der Aktionär" habe die Aktie von Novovax im Januar dieses Jahres bei 6,55 Euro zum Kauf empfohlen. Im Zuge der großen Korrekturbewegung im Sommer sei das Papier aber bei 87 Euro mit einem Gewinn von mehr als 1.000 Prozent ausgestoppt worden. "Der Aktionär" setzt weiter auf BioNTech und Moderna. Hier sollten Anleger die Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 30.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.