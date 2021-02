Börsenplätze Novavax-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:

236,10 EUR +0,28% (16.02.2021, 09:03)



NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

289,76 USD -2,85% (12.02.2021)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



Nasdaq-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (16.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Novavax-Aktie (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, Nasdaq-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Die Corona-Impfstoff-Entwickler Moderna, AstraZeneca und BioNTech mit dem Partner Pfizer würden in der Regel die Schlagzeilen dominieren. Im Schatten dieser habe zuletzt ein weiterer Player groß aufgetrumpft. Es handle sich um Novavax. Der Corona-Impfstoff der Gesellschaft habe mit starken Daten brillieren können. Kein Wunder, dass immer mehr Länder mit Novavax Liefervereinbarungen eingehen würden. So auch Südkorea.Wie Novavax in der Nacht von Montag auf Dienstag bekannt gegeben habe, habe das Kooperations- und Lizenzabkommen mit SK Bioscience erweitert werden können. Die Ausweitung diene der Erhöhung der Produktionskapazitäten und damit der Lieferung an die südkoreanische Regierung.Neben einem umfassenden Technologietransfer, den die Vereinbarung zwischen den Unternehmen ebenfalls umfasse, habe SK Bioscience wiederum einen Vorabkaufvertrag mit der südkoreanischen Regierung geschlossen. Dieser sehe die Lieferung von 40 Millionen Dosen NVX-CoV2373 an die Republik Korea ab dem Jahr 2021 vor, so Novavax.Die Nachfrage nach dem Corona-Impfstoff von Novavax sollte angesichts der bisher starken Resultate hoch bleiben. Auch ein Deal mit der Europäischen Union (EU) sei in Sicht.Dennoch: Interessierte Anleger sollten bei der spekulativen Aktie nicht in die Fahnenstange hineinkaufen, so Michel Doepke. "Der Aktionär" habe die Aktie von Novavax im Frühjahr 2020 in Ausgabe 06/2020 zu 6,55 Euro vorgestellt, sei allerdings dann mit einem Kursgewinn von gut 1.200 Prozent ausgestoppt worden. (Analyse vom 16.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link