NASDAQ-Aktienkurs Novavax-Aktie

187,11 USD +1,70% (18.11.2021, 17:56)



ISIN Novavax-Aktie:

US6700024010



WKN Novavax-Aktie:

A2PKMZ



Ticker-Symbol Novavax-Aktie:

NVV1



NASDAQ-Symbol Novavax-Aktie:

NVAX



Kurzprofil Novavax Inc.:



Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) ist ein klinisches Impfstoffunternehmen mit Sitz in Rockville (US-Bundesstaat Maryland), das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von rekombinanten Nanopartikel-Impfstoffen und -Adjuvantien konzentriert. Das Unternehmen ist im Rahmen der Entwicklung des Segments der rekombinanten Impfstoffe tätig. (18.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novavax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives" die Aktie von Novavax Inc. (ISIN: US6700024010, WKN: A2PKMZ, Ticker-Symbol: NVV1, NASDAQ-Symbol: NVAX) unter die Lupe.Zu den am Donnerstag meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. Novavax gehört. Das Papier des US-Konzerns sei heute unter den Verkäufen zu finden gewesen. Novavax habe für seinen Corona-Totimpfstoffs eine Marktzulassung in der EU beantragt. Die zuständige europäische Arzneimittelbehörde EMA werde nun die Daten des Impfstoff-Herstellers prüfen und Risiken gegen Nutzen abwägen. Eine Entscheidung werde in einigen Wochen erwartet. Die Novavax-Aktie reagiere auf diese Nachricht mit Kursgewinnen, so Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives". (Analyse vom 17.11.2021)Die vollständige Ausgabe von "Most Actives" mit Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Novavax-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Novavax-Aktie:165,84 EUR +2,02% (18.11.2021, 18:12)