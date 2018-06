Wenig erfreulich habe sich die Kursentwicklung des Dow (ISIN: US2605661048, WKN: 969420)-Neulings Walgreens Boots Alliance (ISIN: US9314271084, WKN: A12HJF, Ticker-Symbol: W8A) gezeigt und das obwohl die Drogerie- und Apothekenkette sehr gute Q3-Zahlen habe vorlegen können. Allerdings habe Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) (+2,5%) nahezu zeitgleich bekanntgegeben, dass man die US-Online-Apotheke PillBack gekauft habe. Der Einstieg von Amazon.com in den Medikamentenhandel habe bei den Wallgreens-Papieren für einen Kursverlust von 9,9% gesorgt.



Noch höhere Kursverluste habe es für die Aktien von OSRAM Licht (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF) (-21,7%) gegeben, nachdem der Lichtechnik-Spezialist seine Umsatz- und Gewinnziele für das laufende Geschäftsjahr - auch als Folge der wachsenden Unsicherheit in der Automobilindustrie - nach unten genommen habe.



Nachbörslich habe Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) über das vierte Geschäftsquartal berichtet. Dieses habe bei Umsatz und Gewinn über den Erwartungen gelegen. Zudem sollten Aktien in Höhe von USD 15 Mrd. zurückgekauft werden. Die Papiere hätten nachbörslich um 10,2% zugelegt. (29.06.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) gab heute in der Früh bekannt, dass die Augensparte Alcon abgespalten und an die Börse gebracht werden soll, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zudem möchte das Unternehmen Aktien für bis zu USD 5 Mrd. zurückkaufen.