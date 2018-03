Der Verpackungsspezialist Smurfit Kappa (ISIN: IE00B1RR8406, WKN: A0MLCS, Ticker-Symbol: SK3) habe auch das verbesserte Übernahmeangebot durch International Paper (ISIN: US4601461035, WKN: 851413, Ticker-Symbol: INP) in der Höhe von EUR 8,9 Mrd. als zu niedrig bezeichnet und abgelehnt.



Der US-Softwarespezialist Red Hat (ISIN: US7565771026, WKN: 923989, Ticker-Symbol: RHI, NYSE-Symbol: RHT) habe gestern nachbörslich ausgezeichnete Q4-Zahlen berichtet. Sowohl beim Umsatz (+23%) als auch beim Gewinn je Aktie habe das Unternehmen die Analystenerwartungen dank einer deutlichen Ausweitung großer Deals übertreffen können.



Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) habe zwar gestern den seit acht Tagen andauernden Kursrutsch stoppen können, allerdings scheine der Druck auf das Unternehmen nicht nur von behördlicher Seite zu steigen. Auch sollten einige große Werbekunden den Datenskandal benützen, um von Facebook deutlich mehr Informationen über den Kontext der Anzeigen als auch über deren Wirksamkeit zu fordern. (27.03.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) hat heute Früh den Verkauf seines 36,5%-igen Anteils am Consumer Healthcare Joint Venture mit GlaxoSmithKline (GSK) (ISIN: GB0009252882, WKN: 940561, Ticker-Symbol: GS7, London: GSK, Nasdaq OTC-Symbol: GLAXF) an ebendiesen für USD 13 Mrd. bekanntgegeben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Mit dem Erlös wolle das Unternehmen seine Bilanz optimieren und die Mittel auch allenfalls für Übernahmen verwenden.