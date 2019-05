Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

73,42 EUR -0,23% (06.05.2019, 09:42)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

83,46 CHF -0,27% (06.05.2019, 10:03)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (06.05.2019/ac/a/a)



Novartis habe an der diesjährigen AAN-Konferenz erste Phase-III-Daten aus den STR1VE- und SPR1NT-Studien sowie Phase-I-Daten aus der STRONG-Studie präsentiert.STRONG: Die Studie untersuche die Behandlung von Patienten mit SMA des Typs 2 (intrathekale Verabreichung) und habe bei diesen verbesserte motorische Funktionen sowie mehrere Meilenstein-Ergebnisse nachweisen können.STR1VE und SPR1NT: STR1VE untersuche die Behandlung von symptomatischen, SPR1NT die Behandlung von prä-symptomatischen SMA-Patienten mit Zolgensma. Bei STR1VE hätten ein verlängertes ereignisfreies Überleben, verbesserte mot. Funktionen sowie bedeutende Meilenstein-Ergebnisse nachgewiesen werden können. Bei SPR1NT seien Meilenstein-Ergebnisse im Einklang mit dem Verlauf bei prä-symptomatisch behandelten Patienten erreicht worden.SMA und Zolgensma: Spinale Muskelatrophie (SMA) sei eine neuromuskuläre Erbkrankheit mit drei Schweregraden, bei der ein defektes Gen (SMN1) einen progressiven Muskelschwund und Bewegungseinschränkungen verursache. Bei 40% der Typ-1-Patienten führe SMA innerhalb des ersten Lebensjahres zum Tod, bei Typ-2- und Typ-3-Patienten rufe sie schwere Beeinträchtigungen der mot. Funktionen hervor. Zolgensma sei eine virusbasierte Gentherapie, die eine funktionelle Kopie des bei SMA-Patienten defekten Gens liefere und möglicherweise eine Heilung der Krankheit ermögliche.