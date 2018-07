Ebenfalls mit beachtlichen Zuschlägen hätten die Anteilsscheine des deutschen Spezialchemieherstellers Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) (+4%) geschlossen. Das Unternehmen habe von einem positiv verlaufenen Kapitalmarkttag profitiert, bei dem man auch Ziele für den freien operativen Mittelzufluss angehoben habe.



Bergab sei es dagegen für die deutsche Reederei Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) gegangen. Nachdem das Management die Gewinnprognose für das laufende Jahr gekappt habe, sei die Aktie um 14,8% eingeknickt.



In den USA hätten derweil die bereits am Donnerstag publizierten Zahlen des Branchenriesen Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Euronext-Symbol: NKE) (+10,6%) im Fokus gestanden. Der Sportartikelhersteller habe sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Analystenerwartungen übertreffen können. (02.07.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Besonders stark zeigten sich in Europa am Freitag die Aktien von Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF), die zu Handelsschluss 4% im Plus notierten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Schweizer Pharmakonzern habe Pläne für seine Augensparte Alcon präsentiert, welche nun abgespaltet und an die Börse gebracht werden solle. Zudem wolle man bis Ende kommenden Jahres eigene Aktien für bis zu USD 5 Mrd. zurückkaufen.