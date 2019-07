Xetra-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (16.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Konzern könne einen weiteren Erfolg verbuchen. Er sei mit seinem Kandidaten Crizanlizumab zur Behandlung von Sichelzellanämie einen wichtigen Schritt weiter. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe den Zulassungsantrag angenommen und werde ihn im Zuge des Verfahrens "Priority Review" beschleunigt bearbeiten, wie Novartis am Dienstag bekannt gegeben habe. Die Sichelzellenanämie sei eine erbliche Erkrankung der roten Blutkörperchen.Die Phase-2-Studiendaten hätten gezeigt, dass eine Behandlung mit dem Wirkstoff sog. vaso-okklusiven Krisen (VOCs) vorbeugt. VOCs seien Gefäßverschlüsse, die zu anfallartigen und schmerzhaften, zum Teil sogar lebensbedrohlichen Durchblutungsstörungen (Sichelzellkrisen) führen würden.Durch das beschleunigte Zulassungsverfahren verkürze sich die Überprüfungszeit der FDA auf sechs von standardmäßig zehn Monate. Im Falle einer Zulassung wäre Crizanlizumab der erste monoklonale Antikörper, der auf einen bestimmten Mechanismus bei Sichelzellkrankheiten abziele.Novartis bleibe einer der innovativsten Pharmakonzerne und damit auch einer der großen Branchenfavoriten des AKTIONÄR. Das Unternehmen habe ein enorm starkes Portfolio mit einer Vielzahl von hochinteressanten Forschungsprojekten vorzuweisen. Nicht zu verachten sei auch die hohe Dividendenrendite von aktuell 3,3 Prozent.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät, die Gewinne bei der Novartis-Aktie laufen zu lassen. (Analyse vom 16.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: