SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

87,52 CHF -0,59% (13.12.2018, 17:30)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (13.12.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Konzern habe für sein Asthma-Mittel Xolair eine weitere Zulassung in der EU erhalten - und zwar für seine vorgefüllte Spritze. Wie Novartis bekannt gegeben habe, habe die EU-Kommission die Genehmigung dafür erteilt, dass Patienten, die an schwerem allergischem Asthma (SAA) oder chronischer spontaner Urtikaria (CSU) leiden würden, sich diese biologische Spritze selbst verabreichen könnten. Es sei die erste Spritze dieser Art, die zur Selbstverabreichung in der EU grünes Licht erhalten habe.Zuletzt sei Novartis-Aktie leicht unter Druck geraten, nachdem der MorphoSys-Partner Janssen starke Daten einer Vergleichsstudie für Tremfya (Guselkumab) zu Cosentyx präsentiert habe. Das Papier habe aber längst wieder den Weg nach oben eingeschlagen und den seit Monaten ausgebildeten Aufwärtstrend fortgesetzt. Dabei habe die Novartis-Aktie auch von optimistischen Analysten-Einschätzungen profitiert.DER AKTIONÄR zähle Novartis weiterhin zu seinen Favoriten aus dem Pharmasektor. Erst vor Kurzem habe Novartis mit neuen starken Ergebnissen zum Brustkrebsmittel Kisqali überzeugen können. Kisqali zähle neben dem Herzinsuffizienz-Mittel Entresto und dem Antikörper Cosentyx zu den aussichtsreichsten Produkten für die kommenden Jahre.