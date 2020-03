LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Ausverkauf an den Börsen mache vor defensiven Branchen nicht Halt. So habe es auch die Novartis-Aktie erwischt. Der Titel habe mittlerweile rund ein Viertel an Wert eingebüßt. Zwei Nachrichten von Unternehmensseite könnten indes für positive Impulse an der Börse sorgen.Novartis stelle weitere Daten zu seinem Portfolio-Neuzugang Inclisiran vor. Den Cholesterinsenker habe sich der schweizerische Pharmakonzern Ende November 2019 durch die knapp 10 Mrd. USD schwere Übernahme vom US-Unternehmen The Medicines in die Pipeline geholt. Derzeit würden sowohl die US-Gesundheitsbehörde FDA als auch ihr europäisches Pendant die Zulassung prüfen. Ein Bericht im Fachjournal "The New England Journal of Medicine" zeige, daß sich sich der Kandidat bei unterschiedlichen Patientengruppen als wirksam erwiesen habe.Darüber hinaus dürften in Japan künftig Kleinkinder von unter zwei Jahren mit der Novartis-Gentherapie Zolgensma behandelt werden, wenn sie an der erblichen Muskelerkrankung spinale Muskelatrophie (SMA) leiden würden. Wie aus der Mitteilung von Novartis am Donnerstag hervorgehe, dürften auch Kleinkinder behandelt werden, die bei der Diagnose präsymptomatisch seien.Die Neuigkeiten seien für Novartis ganz klar positiv zu werten. Trotz der Coronavirus-Krise bleibe "Der Aktionär" für den Basler Pharmakonzern langfristig optimistisch gestimmt. Nach einer Bodenbildung könnten konservative Anleger mit Weitblick wieder erste Positionen eingehen. Zudem gebe es eine attraktive Dividendenrendite von aktuell 4%, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: