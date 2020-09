Börsenplätze Novartis-Aktie:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Novartis müsse auf dem Weg zu weiteren Zulassungen für seine Gentherapie Zolgensma in den USA nachlegen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA empfehle den Schweizern im Zusammenhang mit dem Einsatz des Präparats bei älteren Patienten mit Spinaler Muskelathrophie (SMA) eine neue zulassungsrelevante Studie. Mit diesen zusätzlichen Tests sollten die bestehenden Daten untermauert und der Zulassungsprozess unterstützt werden, wie Novartis am Mittwoch in Basel mitgeteilt habe. Analysten sähen nun hohes Umsatzpotenzial in Gefahr.Zolgensma sei eine von der Novartis-Tochter Avexis entwickelte Gentherapie und mit einem Listenpreis von 2,1 Mio. Dollar als das derzeit teuerste Medikament der Welt bekannt geworden. In Europa habe das Präparat im Mai eine vorläufige EU-Zulassung für die Behandlung von an spinaler Muskelatrophie (SMA) erkrankte Babys und Kinder mit einem Gewicht von bis zu 21 Kilogramm erhalten. In den USA sei die Therapie bereits seit 2019 zugelassen. Bei Kleinkindern und Säuglingen werde die Gentherapie meist intravenös verabreicht, bei älteren Patienten jedoch über das Rückenmark (intrathekal).Die Erbkrankheit SMA sei eine seltene genetische neuromuskuläre Erkrankung und löse u.a. Muskelschwund aus. Unbehandelt führe sie oft vor Erreichen des zweiten Lebensjahres zum Tod.Nach Einschätzung der Zürcher Kantonalbank dürfte die Forderung der FDA den gentherapeutischen Ansatz um "insgesamt knapp zwei Jahre" zurückwerfen. Die Bank rechne erst Ende 2023 mit einer Vermarktung. Da zudem in diesem längeren Zeitraum zusätzliche Konkurrenz zu erwarten sei, hätten die Analysten ihre Annahmen zum Spitzenumsatz von zuvor 2,3 Mrd. Dollar auf knapp die Hälfte bei 1,2 Mrd. Dollar gesenkt.Die Novartis-Aktie sei im frühen Handel am heutigen Mittwoch deutlich eingeknickt, habe sich dann aber stabilisieren können und notiere nun nahezu unverändert. Zuletzt sei der Titel an der 200-Tage-Linie abgeprallt. Erst ein Sprung darüber würde das Chartbild wieder deutlich aufhellen.Die Novartis-Aktie sei derzeit eine Halteposition, langfristig bleibe DER AKTIONÄR aber angesichts der Vielzahl interessanter Projekte zuversichtlich. Nicht zu vergessen: die starke Dividendenrendite von derzeit 3,6 Prozent, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link