Börsenplätze Novartis-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

77,91 EUR -0,94% (20.05.2020, 15:57)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

82,74 CHF -0,08% (20.05.2020, 16:04)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (20.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Basler Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Novartis habe mit der Gentherapie Zolgensma eine wichtige Hürde genommen. Wie der Konzern am Dienstag mitgeteilt habe, sei die Therapie nun auch in der Europäischen Union zur Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern bis zu einem Körpergewicht von 21 Kilogramm zugelassen, die an spinaler Muskelatrophie (SMA) leiden würden. SMA sei eine erblich bedingte Muskelerkrankung. Sie betreffe den Teil des Nervensystems, der die willkürliche Muskelbewegung kontrolliere. Bei der schlimmsten Form, dem sogenannten Typ 1, würden die Säuglinge praktisch keine Muskelkraft entwickeln. Die wenigsten von ihnen würden ihr zweites Lebensjahr erreichen.Zolgensma von Novartis sei eine einmalige Gentherapie, die darauf abziele, die genetische Grundursache der Krankheit zu bekämpfen, indem sie die Funktion des fehlenden oder nicht funktionierenden SMN1-Gens ersetze. Die Therapie werde einmalig intravenös (IV) verabreicht und bringe eine neue Arbeitskopie des SMN1-Gens in die Zellen des Patienten, wodurch das Fortschreiten der Krankheit gestoppt werde.In den USA sei Zolgensma bereits zugelassen. Mit einem Listenpreis von etwas mehr als zwei Millionen US-Dollar sei Zolgensma aktuell die weltweit teuerste Therapie.Zwar gebe es seit drei Jahren ein gut wirksames Präparat gegen die Krankheit, doch Zolgensma habe zahlreiche Vorteile. Der therapeutische Nutzen sei wohl größer und es müsse nur einmal verabreicht werden statt immer wieder.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der Novartis-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 20.05.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link