Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (18.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Der Konzernumsatz erfülle die Analysten-Erwartungen, verfehle aber die Konsensschätzungen um 0,9%. Grund für die Differenz sei Sandoz, die die Konsensschätzungen um 3,1% verfehlt habe, aber auch Innovative Medicines (-0,3%) und Alcon (-0,6%) hätten leicht unter den Konsensschätzungen gelegen.Die beiden wichtigsten Wachstumstreiber Cosentyx und Entresto hätten sich wie erwartet entwickelt. Tasigna sei aufgrund von therapiefreier Remission hinter den Erwartungen zurückgeblieben.Die Kernbetriebsmarge sei stärker als von dem Analysten und dem Konsens erwartet ausgefallen, vor allem bei Innovative Medicines; aber auch Sandoz habe unerwartet gute Margen verzeichnet. Die Marge von Alcon habe deutlich unter den Erwartungen gelegen, weil Investitionen in Schlüsselmarken verstärkt worden seien.Pipeline: ACZ885 (Canakinumab) habe von der FDA ein vollständiges Antwortschreiben bezüglich der zusätzlichen Biologics License Application zur Reduktion des kardiovaskulären Risikos erhalten.Die Prognose für den Konzernumsatz in GJ 2018 sei vom niedrigen bis mittleren auf den mittleren einstelligen Bereich angehoben worden.Aus Sicht des Analysten sei Q3/2018 uneinheitlich gewesen: Die Umsatzprognose sei verfehlt worden, aber die wichtigsten Wachstumsfaktoren für den Bereich Innovative Medicines (IM) hätten die Erwartungen erfüllt. Die Kernbetriebsmarge scheine sich zu verbessern, vor allem dank des Segments IM, aber auch Sandoz trage dazu bei. Die Geschäftsentwicklung bei Alcon sei weiterhin schwer zu prognostizieren, da es durch den Sanierungsplan zu Fluktuationen komme. Die geplante Akquisition von Endocyte sei strategisch sinnvoll, da sie die diesjährige Übernahme von AAA ergänze.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bekräftigt sein Kursziel von CHF 82,00 sowie sein "hold"-Rating für die Novartis-Aktie. (Analyse vom 18.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link