Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (28.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) unter die Lupe.Der Schweizer Pharmakonzern Novartis habe zum Jahresauftakt mithilfe seiner derzeitigen Kassenschlager wie dem Herzmittel Entresto mehr Umsatz und Gewinn gemacht als am Markt erwartet. Die Corona-Krise habe sich nicht negativ ausgewirkt. So hätten Vorratskäufe im Zusammenhang mit dem Coronavirus sogar zu einer deutlichen Verbesserung beigetragen.Die Erlöse seien im Zeitraum Januar bis März gegenüber dem Vorjahr wechselkursbereinigt um 13 Prozent auf rund 12,3 Milliarden Dollar (11,4 Milliarden Euro) gestiegen, wie das Unternehmen am Dienstag in Basel mitgeteilt habe. Das operative Kernergebnis - aus dem Abschreibungen, Zu- und Verkäufe sowie andere Sonderfaktoren herausgerechnet seien - habe währungsbereinigt um 34 Prozent auf 4,17 Milliarden Dollar zugelegt. Der Gewinn sei um 24 Prozent auf 2,17 Milliarden Dollar gestiegen.Entresto habe nach wie vor in allen Regionen eine nachfragebedingte Wachstumsdynamik verzeichnet. In den USA hätten die wöchentlichen Neuverschreibungen ein Allzeithoch von über 4.500 erreicht, so Novartis.Den Ausblick hätten die Schweizer bestätigt. So solle der Umsatz weiterhin währungsbereinigt im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich steigen. Das operative Kernergebnis solle dabei währungsbereinigt im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich zulegen.Die Aktie von Novartis reagiere am Dienstagmorgen mit einem Plus von 1,9 Prozent. Am Montag sei dem Papier bereits der Sprung über die 200-Tage-Linie gelungen und damit ein Kaufsignal."Der Aktionär" bleibt bei seiner Einschätzung. Novartis ist einer der Top-Werte der Branche, so Marion Schlegel. Nicht zu verachten sei außerdem die starke Dividenden-Ausschüttung. Derzeit betrage die Rendite 3,4 Prozent. Anleger sollten an Bord bleiben. (Analyse vom 28.04.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link