LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:

81,74 EUR +0,29% (25.11.2019, 11:22)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

90,17 CHF +0,43% (25.11.2019, 11:07)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (25.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Novartis plane die Übernahme des US-Unternehmens The Medicines Company (MDCO) für USD 85 je Aktie in bar, was einem Aufschlag von ca. 41% ggü. MDCOs volumengewichtetem Durchschnittspreis über 30 Tage hinweg entspreche. Auf vollständig verwässerter Basis werde das Unternehmen damit mit USD 9.7 Mrd. bewertet. Die Transaktion solle im 1Q20 abgeschlossen werden.Inclisiran: MDCOs wichtigster Wirkstoff sei ein kleines RNA-Molekül (small interfering RNA bzw. siRNA genannt), das nach zweimaliger subkutaner Injektion pro Jahr das sog. LDL-Cholesterin (Low-Density Lipoprotein od. "schlechtes Cholesterin") um über 50% reduzieren könne - wie in aktuellen Phase-III-Studien nachgewiesen worden sei. Der Zulassungsantrag werde im 4Q19 (USA) bzw. im 1Q20 (EU) erwartet.Das Krankheitsbild: Die Reduktion von LDL-Cholesterin sei zentraler Bestandteil der Behandlung von arteriosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen (ASCVD) oder familiärer Hypercholesterinämie (FH). Eine geschätzte Zahl von 50 Mio. Sekundärpräventions-Patienten würden derzeit das LDL-Ziel nicht erreichen und seien daher von kardiovaskulären Ereignissen bedroht.Finanzielle Auswirkungen: Während die Akquisition mittelfristig zum Kern-EPS beitragen solle, dürfte sie sich in den kommenden Jahren moderat verwässernd auswirken. Novartis rechne damit, die Kernmarge seiner Innovative-Medicines-Sparte kurzfristig auf ca. 35% und mittelfristig auf gegen 39% steigern zu können.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Novartis-Aktie weiterhin mit dem Votum "hold". Das Kursziel laute CHF 86. (Analyse vom 25.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Novartis-Aktie: