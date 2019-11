SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Novartis-Aktie:

92,28 CHF +0,21% (28.11.2019, 11:05)



ISIN Novartis-Aktie:

CH0012005267



WKN Novartis-Aktie:

904278



Eurex Optionskürzel Novartis-Aktienoption:

NOVN



Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOT



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NOVN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novartis-Aktie:

NVSEF



Kurzprofil Novartis AG:



Die Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern, Produkte zur Krankheitsbehandlung und Prophylaxe erforscht, entwickelt und vertreibt. Das Medikamentenportfolio setzt sich aus Spezialmedikamenten, Generika, Humanimpfstoffen, rezeptfreien Medikamenten zur Selbstmedikation und Produkten für die Tiermedizin zusammen. Zu den Therapiegebieten zählen vorwiegend Atemwegs- und Augenerkrankungen, Immunologie, Infektionskrankheiten, Onkologie (Krebs) und Hämatologie (Blutkrankheiten), Neurologie (Nervensystemerkrankungen) sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen. (28.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Novartis-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Pharmakonzerns Novartis AG (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF).Novartis habe am 24.11. die Übernahme des US-Biopharmaunternehmens The Medicines Company (TMC) zu 85,00 USD je Aktie in bar (Aufschlag ggü. dem TMC-Schlusskurs vom 22.11.: +24%) bzw. 9,7 Mrd. USD bekannt gegeben. Finanziert werde die Übernahme, die in Q1 2020 vollzogen werden solle, mittels verfügbarer liquider Mittel (per 30.09.: 8,38 Mrd. USD) sowie durch Kreditaufnahme. TMC habe drei Medikamentenkandidaten, wobei Novartis vor allem auf den Cholesterinsenker Inclisiran (gegenwärtig drei Phase-III-Studien, Zulassungsanträge in USA (Q4 2019) und EU (Q1 2020) geplant) abziele. Inclisiran biete zu bisherigen Behandlungsansätzen Vorteile (müsse nur zweimal im Jahr statt vierzehntätig gespritzt werden) und könnte im Jahr 2024 Blockbuster-Status und in den Folgejahren einen Jahresspitzenumsatz von bis zu 8 Mrd. USD (jeweils gemäß Bloomberg-Daten) erreichen.Laut WHO seien Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit 31% die häufigste Todesursache (17,9 Millionen Menschen pro Jahr) weltweit. Novartis weise in diesem Bereich Defizite auf. Die TMC-Übernahme passe in die kommunizierte Akquisitionsstrategie des Konzerns (rund 10 Mrd. USD p.a.). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei die TMC-Übernahme sehr schwer einzuschätzen. Der TMC-Medikamentenkandidat Inclisiran biete erhebliches (Ertrags-)Potenzial, allerdings sei bisher keine Phase-III-Studie erfolgreich abgeschlossen worden, es seien entsprechend noch keine Zulassungsanträge bei Gesundheitsbehörden eingereicht worden und folglich seien auch noch keine Genehmigungen erteilt worden. Novartis gehe also mit der TMC-Akquisition auch ein sehr hohes Risiko ein.Das "halten"-Votum für die Novartis-Aktie hat Bestand, so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 94,00 CHF. (Analyse vom 28.11.2019)Börsenplätze Novartis-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Novartis-Aktie:84,24 EUR -0,09% (28.11.2019, 11:03)